رئيس جزر القمر: الوقوف مع المملكة ضد قطر لأنها شريك منذ أكثر من أربعين عاما

موروني(صدى):

أكد رئيس جزر القمر، غزالي عثمان، أنه إتخذ قرار مساندة ودعم المملكة ضد قطر في الأزمة الخليجية، وذلك يرجع لقوة العلاقات بين البلدين التي تعود لعقود من الزمن.

وأوضح ” عثمان ” ، على هامش القمة الثلاثين لرؤساء دول جزر القمر الاتحاد الأفريقي، التي استضافتها أديس أبابا، أن ” قررت الوقوف إلى جانب المملكة ، لأنها بلد شريك منذ أكثر من أربعين عاما، في حين تعود علاقاتنا مع قطر إلى عام في عام 2008 ” .

يذكر أن جمهورية جزر القمر كانت قد أعلنت في 7 يونيو الماضي، قطع علاقاتها مع قطر بعد يوم واحد من إعلان المملكة، والامارات، والبحرين، ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة بسبب دعمها للارهاب.