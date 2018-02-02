رئيس جزر القمر: الوقوف مع المملكة ضد قطر لأنها شريك منذ أكثر من أربعين عاما
أكد رئيس جزر القمر، غزالي عثمان، أنه إتخذ قرار مساندة ودعم المملكة ضد قطر في الأزمة الخليجية، وذلك يرجع لقوة العلاقات بين البلدين التي تعود لعقود من الزمن.
وأوضح ” عثمان ” ، على هامش القمة الثلاثين لرؤساء دول جزر القمر الاتحاد الأفريقي، التي استضافتها أديس أبابا، أن ” قررت الوقوف إلى جانب المملكة ، لأنها بلد شريك منذ أكثر من أربعين عاما، في حين تعود علاقاتنا مع قطر إلى عام في عام 2008 ” .
يذكر أن جمهورية جزر القمر كانت قد أعلنت في 7 يونيو الماضي، قطع علاقاتها مع قطر بعد يوم واحد من إعلان المملكة، والامارات، والبحرين، ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة بسبب دعمها للارهاب.
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