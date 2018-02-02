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نتائج مباريات الجولة الـ 11 للدوري الممتاز لدرجة الناشئين

نتائج مباريات الجولة الـ 11 للدوري الممتاز لدرجة الناشئين
طلال الغامدي(صدى):

انتهت اليوم مباريات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، حيث فاز الهلال على الرائد بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد، مما جهل الهلال يصل للمركز الرابع برصيد 21نقطة، في حين وصل الرائد إلى المركز قبل الأخير برصيد 6 نقط.

وفاز فريق الشباب على الروضة بهدفين مقابل لاشيء، حيث وصل الشباب إلى المركز العاشر برصيد 7 نقط، في حين أحتل الروضة المركز الأخير.

وانتهت مباراة هجر والقادسية بالتعادل بين الفريقين، وفاز الفتح على الاتفاق بهدف وحيد مقابل لاشيء، في حين تعادل الاتحاد والنصر.


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