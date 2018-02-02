خلطات سهلة للتخلص من الوزن الزائد نهائيا

متابعات(صدى):

ان التمتع بجسم رشيق ونحيف هو حلم كل مرأة لذلك، تبحثين عن الخلطات المناسبة التي تساعدك على حرق الدهون والحصول على اطلالة متناسقة. تعرفي الى افضل طريقة لتخفيض الوزن خلال أسبوع.

1- الزنجبيل بالقرفة: امزجي ملعقة من الزنجبيل المطحون مع ملعقة من العسل وضعي شريحتين من الليمون وملعقتين من مسحوق القرفة. اضيفي اليها كوب من الماء وقومي بغليها على النار. اشربي هذا المزيج يومياً لمدة اسبوع صباحاً بعد الاستيقاظ على الريق.

2- ماء الورد وخل التفاح: اخلطي ثلاث ملاعق من الزنجبيل المبشور وقومي بغليه مع كوب من الماء، ثم اتركيه يبرد قبل ان تضفي اليه ملعقة من ماء الورد وملعقتين من خل التفاح. احفظيه في الثلاجة وقومي بدهن المنطقة التي تريدين اذابة الدهون فيها بشكل يومي.

3- زيت الزيتون والزنجبيل: اخلطي كوب من زيت الزيتون مع كوبين من الزنجبي المبشور، اغليه على نار هادئة لمدة 10 دقائق ثم اتركيه يبرد وقومي بدهن المنطقة التي تريدين تنحيفها بالمزيج يومياً. واحفظي الكمية المتبقية في الثلاجة.