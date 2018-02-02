خبيرة تنصح النساء بتقبيل أقدام أزواجهن بعد تعرضهن للضرب
قدمت قناة تلفزيونية إيرانية ” سيدا-أو-سيمائي عزد ” أعتذار على تصريحات خبيرتها على الهواء التي نصحت النساء بتقبيل أقدام أزواجهن بعد تعرضهن للضرب.
وقالت القناة : أننا نأسف وسنحاول مراقبة محتوى البرامج التي يتم بثها بصورة أكثر إنتاجية وفعالية.
وكانت القناة التلفزيونية نقلت على الهواء مباشرة نصائح خبيرة عن سلوك المرأة في حالة العنف المنزلي. فنصحت النساء بتدليك أقدام الزوج، ومن ثم تقبيل قدميه.
وأضافت حتى لو كان زوجك مدمنا على المخدرات، إذا كان يضربك، فعليك أن تفعلي ذلك، وستحدث معجزة في حياتك . ووفقا للخبيرة، هذا سيقلل من توتر زوجك ويساعد على منع خطر إصابة زوجك بالسكتة الدماغية أو نوبة قلبية.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7064 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه😊يضربها وتقبل رجله😈😂 تكرمون ويكرم القراء يبطي عظم😈☺😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16032 ] نشر منذ 2 ساعتين
لااااااا من جدهم ذولا !
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه دراسه واحد ماهو صاحي او اصحاب سوابق خير أن شاء الله يضرب ويبي يحب رجله جعله ماخف توتره وتصيبه السكته مع نفسه 😒😒
رجب ضرغام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوجب الله ادهان البيوت بالذهب والفضة للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية
اوجب الله العزف على البيانو والعود للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7064 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوه الا بلله يارب ثبت الدين والعقل فينا☺😁
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 1 ساعة
رجب ضىرغام انت خبل والا سفيه والا وش وضعك
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 60 دقيقة
استغفر الله هذاا واللي حط الدراسه واحد
الشكوى لله
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 56 دقيقة
رجب ضرغام👅👌👌
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 53 دقيقة
رجب ضرغام وينك يالخبل خلني اطقطق عليك
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2640 ] نشر منذ 44 دقيقة
نوع من انواع الساديه .. هذي انسانه مريضه الله لايشفيها 😏 متخلفه ومتعوده على الإهانه زي الحمار
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله لو ان عندي مراه اني مامد يدي عليها مهما سوت لأن اللي يمد يده على انثى رخمه ومابه خير ان احببتها اكرمتها وأن رأيت منها مايسوؤني شرحتها بإحسان وهي معظمه ومكانه وقدرها مرفوع الأنثى جوهره مصونه يجب الحفاظ عليها وعدم تجريحها
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله لو ان عندي مراه اني مامد يدي عليها مهما سوت لأن اللي يمد يده على انثى رخمه ومابه خير ان احببتها اكرمتها وأن رأيت منها مايسوؤني شرحتها بإحسان وهي معظمه ومكانه وقدرها مرفوع الأنثى جوهره مصونه يجب الحفاظ عليها وعدم تجريحها
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله لو ان عندي مراه اني مامد يدي عليها مهما سوت لأن اللي يمد يده على انثى رخمه ومابه خير ان احببتها اكرمتها وأن رأيت منها مايسوؤني شرحتها بإحسان وهي معظمه ومكانه وقدرها مرفوع الأنثى جوهره مصونه يجب الحفاظ عليها وعدم تجريحها
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله لو ان عندي مراه اني مامد يدي عليها مهما سوت لأن اللي يمد يده على انثى رخمه ومابه خير ان احببتها اكرمتها وأن رأيت منها مايسوؤني شرحتها بإحسان وهي معظمه ومكانه وقدرها مرفوع الأنثى جوهره مصونه يجب الحفاظ عليها وعدم تجريحها
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6230 ] نشر منذ 33 دقيقة
رجب المغشوش له دور في غسيل المخ