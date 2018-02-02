خبيرة تنصح النساء بتقبيل أقدام أزواجهن بعد تعرضهن للضرب

طهران(صدى):

قدمت قناة تلفزيونية إيرانية ” سيدا-أو-سيمائي عزد ” أعتذار على تصريحات خبيرتها على الهواء التي نصحت النساء بتقبيل أقدام أزواجهن بعد تعرضهن للضرب.

وقالت القناة : أننا نأسف وسنحاول مراقبة محتوى البرامج التي يتم بثها بصورة أكثر إنتاجية وفعالية.

وكانت القناة التلفزيونية نقلت على الهواء مباشرة نصائح خبيرة عن سلوك المرأة في حالة العنف المنزلي. فنصحت النساء بتدليك أقدام الزوج، ومن ثم تقبيل قدميه.

وأضافت حتى لو كان زوجك مدمنا على المخدرات، إذا كان يضربك، فعليك أن تفعلي ذلك، وستحدث معجزة في حياتك . ووفقا للخبيرة، هذا سيقلل من توتر زوجك ويساعد على منع خطر إصابة زوجك بالسكتة الدماغية أو نوبة قلبية.