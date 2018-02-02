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خبيرة تنصح النساء بتقبيل أقدام أزواجهن بعد تعرضهن للضرب

خبيرة تنصح النساء بتقبيل أقدام أزواجهن بعد تعرضهن للضرب
طهران(صدى):

قدمت قناة تلفزيونية إيرانية ” سيدا-أو-سيمائي عزد ” أعتذار على تصريحات خبيرتها على الهواء التي نصحت النساء بتقبيل أقدام أزواجهن بعد تعرضهن للضرب.
وقالت القناة : أننا نأسف وسنحاول مراقبة محتوى البرامج التي يتم بثها بصورة أكثر إنتاجية وفعالية.

وكانت القناة التلفزيونية نقلت على الهواء مباشرة نصائح خبيرة عن سلوك المرأة في حالة العنف المنزلي. فنصحت النساء بتدليك أقدام الزوج، ومن ثم تقبيل قدميه.

وأضافت حتى لو كان زوجك مدمنا على المخدرات، إذا كان يضربك، فعليك أن تفعلي ذلك، وستحدث معجزة في حياتك . ووفقا للخبيرة، هذا سيقلل من توتر زوجك ويساعد على منع خطر إصابة زوجك بالسكتة الدماغية أو نوبة قلبية.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 7064 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههه😊يضربها وتقبل رجله😈😂 تكرمون ويكرم القراء يبطي عظم😈☺😂

[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذه دراسه واحد ماهو صاحي او اصحاب سوابق خير أن شاء الله يضرب ويبي يحب رجله جعله ماخف توتره وتصيبه السكته مع نفسه 😒😒

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوجب الله ادهان البيوت بالذهب والفضة للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية
اوجب الله العزف على البيانو والعود للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية

[ عدد التعليقات: 7064 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولاقوه الا بلله يارب ثبت الدين والعقل فينا☺😁

[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 60 دقيقة

استغفر الله هذاا واللي حط الدراسه واحد
الشكوى لله

[ عدد التعليقات: 2640 ] نشر منذ 44 دقيقة

نوع من انواع الساديه .. هذي انسانه مريضه الله لايشفيها 😏 متخلفه ومتعوده على الإهانه زي الحمار

[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 36 دقيقة

والله لو ان عندي مراه اني مامد يدي عليها مهما سوت لأن اللي يمد يده على انثى رخمه ومابه خير ان احببتها اكرمتها وأن رأيت منها مايسوؤني شرحتها بإحسان وهي معظمه ومكانه وقدرها مرفوع الأنثى جوهره مصونه يجب الحفاظ عليها وعدم تجريحها

[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 36 دقيقة

والله لو ان عندي مراه اني مامد يدي عليها مهما سوت لأن اللي يمد يده على انثى رخمه ومابه خير ان احببتها اكرمتها وأن رأيت منها مايسوؤني شرحتها بإحسان وهي معظمه ومكانه وقدرها مرفوع الأنثى جوهره مصونه يجب الحفاظ عليها وعدم تجريحها

[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 36 دقيقة

والله لو ان عندي مراه اني مامد يدي عليها مهما سوت لأن اللي يمد يده على انثى رخمه ومابه خير ان احببتها اكرمتها وأن رأيت منها مايسوؤني شرحتها بإحسان وهي معظمه ومكانه وقدرها مرفوع الأنثى جوهره مصونه يجب الحفاظ عليها وعدم تجريحها

[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 36 دقيقة

والله لو ان عندي مراه اني مامد يدي عليها مهما سوت لأن اللي يمد يده على انثى رخمه ومابه خير ان احببتها اكرمتها وأن رأيت منها مايسوؤني شرحتها بإحسان وهي معظمه ومكانه وقدرها مرفوع الأنثى جوهره مصونه يجب الحفاظ عليها وعدم تجريحها

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