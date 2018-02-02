خطيب الجمعة طهران: المحتجون على النظام الإيراني عقوبتهم الإعدام

طهران(صدى):

طالب خطيب جمعة طهران ” أحمد خاتمي ” المسؤولين والحكومة الإيرانية بتوقيع أقصى عقوبة على المحتجزين على خليفة الاحتجاجات الأخيرة، مشددًا على عدم تنازل إيران عن تطوير برنامجها الصاروخي.

وقال خاتمي: إنَّ من خرج على الحاكم في الجمهورية الإسلامية ونزل الشارع اعتراضًا على النظام فهو باغٍ، وطبقًا لما ينصّ عليه فقهنا فعقوبته الإعدام.

وأضاف: حينما نرى مسؤولًا يخرج ويعلن عن إطلاق سراح محتجزين كانوا على صلة بالاحتجاجات، فهذا يعني تهاونًا وتدليلًا، فنحن لا يعنينا إذا كان المحتجزون طلبة أو ما شابه.

وتابع: سوف نفعل كل ما بوسعنا لتطوير هذا البرنامج حتى يصل مداه إلى أقصى بُعد، ولن نقبل أي تفاوض من أي جهة حول وقف أنشطتنا الصاروخية.