ضبط 138 مخالفة على مجمعات ومشاغل نسائية

علي القحطاني(صدى):

تمكنت مفتشات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الرياض، من ضبط 138 مخالفة وإنذار 97 منشأة، من خلال 949 زيارة تفتيشية لشهر ربيع الآخر، شملت المجمعات التجارية والمشاغل النسائية في العاصمة، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأوضحت مديرة إدارة شئون المرأة، بمكتب العمل بالرياض ،مها المزيد، أن هذه الحملات التفتيشية التي نفذها فرع الوزارة مع الجهات الأخرى على المحلات التجارية تهدف إلى متابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، مؤكدة في الوقت نفسه على استمرارها.

ودعت ” المزيد ” ، أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه التشريعات، حتى لا يتعرض أي منهم إلى العقوبات التي نصت عليها لوائح الجزاءات.