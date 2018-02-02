” الجودو ” يضع خطة ” المواليد ” بإشراف البطي

سعيد العجل(صدى):

عقد المهندس امجد قشقري المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجودو والعميد محمد الرويلي عضو مجلس الادارة اجتماعا مع سعادة الاستاذ عادل البطي المستشار و المشرف على برنامج المواليد بالمملكة و الاستاذ عبدالله المنصور منسق البرنامج وذلك لمناقشة كيفية الاستفادة من مواليد المملكة من المواهب في لعبة الجودو بما يتناسب مع انظمة البرنامج التي اطلقها معالي رئيس هيئة الرياضة واللجنة الاولمبية السعودية الاستاذ تركي ال الشيخ .

واكد قشقري بأن اتساع قاعدة المواهب باستغلال اللاعبين من مواليد السعودية لصالح الاندية يعزز من قيمة انتشار اللعبة وابراز النجوم لاسيما وان المواليد هم من ابناء المملكة ولدوا وعاشوا وتربوا هنا .

واضاف ” بحثنا مع الاستاذ عادل البطي الكثير من الجوانب الاجرائية والتنظيمية ومتطلبات وشروط التسجيل سعيا للانطلاق بهذا الاطار وفق خطة معتمدة من قبل مجلس الادارة ” .