” أمير الرياض ” يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن عبدالرحمن

سعيد العجل(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , عقب صلاة العصر اليوم ،صلاة الميت على صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن وشقيق الفقيد صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مساعد وابن الفقيد صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.