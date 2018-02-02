بالفيديو.. مصرع القيادي الحوثي ” أبو سعود على ” في جازان
لقى القيادي الحوثي أبو سعود على، مصرعة مع عدد من أفراد مليشيا الحوثي، في جبل قيس بمنطقة جازان، عقب عملية نوعية ناجحة من قبل قوات الجيش.
وتداول مقطع فيديو، يوثق مصرع الحوثي أبو سعود على، وعدد من أفراد المليشيا، خلال عملية نوعية ناجحة من قبل قوات الجيش.
شاهد:
مقتل القيادي #الحوثي ابو سعود على
أيدي اسود الجيش السعودي قبالة#جازان جبل #قيس بِعد عمليه نوعيه
ناجحه اودت بحياته مع عدد من افراده#الحد_الجنوبي pic.twitter.com/2IQQrNBou6
— SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) ٢ فبراير، ٢٠١٨
الواقع[ عدد التعليقات: 5708 ] نشر منذ 2 ساعتين
مفروض تعلقونهم مثل الأغنام عند المنفذ الله العالم كم قتلوا هؤلاء المجوس القتلة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6230 ] نشر منذ 34 دقيقة
الى الطريق السريع لجهنم