بالفيديو.. مصرع القيادي الحوثي ” أبو سعود على ” في جازان

تركي السالم(صدى):

لقى القيادي الحوثي أبو سعود على، مصرعة مع عدد من أفراد مليشيا الحوثي، في جبل قيس بمنطقة جازان، عقب عملية نوعية ناجحة من قبل قوات الجيش.

وتداول مقطع فيديو، يوثق مصرع الحوثي أبو سعود على، وعدد من أفراد المليشيا، خلال عملية نوعية ناجحة من قبل قوات الجيش.