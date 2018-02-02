سلطان سحيم آل الثاني: أثق في عودة قطر وتخليها عن سياستها الإرهابية

طلال الضوي(صدى):

قال سلطان سحيم آل الثاني رئيس المعارضة القطرية، اليوم الجمعة، إن المملكة والامارات بلد واحد والكويت وعمان والبحرين وقطر ايضا اذا تخلى النظام عن سياسته وقبل البنود الـ 13.

وأضاف رئيس المعارضة القطرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : وأثق في عودة قطر ولو شرقت و غربت فلن تجد غير اخوانها من دول الخليج عضدا.

وتابع :انا متأكد بل أجزم لو تعرضت قطر لمحنة لاسمح الله فأول من سيهب لنجدتها هم دول الخليج رغم الخلاف السياسي.