ظهور سيارة ” كروس أوفر كوبيه ” الغامضة من رينو بمعرض موسكو

موسكو(صدى):

تستعد رينو للتوسع في تواجدها في روسيا من خلال تقديم كروس أوفر كوبيه جديدة يتوقع وصولها في نهاية العام الحالي في روسيا, وقد تم تأكيد المعلومة من مصادر ذات صلة في الشركة وأكدوا أن السيارة الغامضة تعتمد على نفس قاعدة بناء انتاج موديلات رينو داستر.

ومن المنتظر تصنيع هذه السيارة الكروس أوفر في مصنع رينو في موسكو قبل نهاية العام وسيكشف عنها في معرض موسكو للسيارات 2018 في 29 أغسطس المقبل. وسيارة رينو الجديدة يتوقع أن تندرج فوق موديل كابتشر وهو موديل يتواجد بقوة في السوق الروسي كذلك ويصنع في موسكو كذلك.

وتعتمد كابتشر التي طرحت في 2016 على نفس قاعدة البناء لموديلات داستر وهي قاعدة البناء BO وهي أكبر من قاعدة بناء كابتشر الأوروبية التي تتشارك معها نفس التصميم. والمميز في النسخة الروسية من كابتشر أنها ستكون دفع كلي بقفل تفاضلي مركزي وتعليق للخدمة الشاقة وخلوص ارضي 204 مم.