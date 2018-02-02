انطلاق ” مرسيدس اسبرينتر 2019 ” فبراير المقبل

متابعات(صدى):

بعد أيام قليلة, سيتم تقديم الجيل الجديد من مرسيدس اسبرينتر بعد الاعلان عن وقف تقديم الجيل الحالي من السيارة الذي بدأ تقديمه في عام 2006 , وظهرت صور تشويقية للسيارة في جيلها الثالث الجديد حيث ستظهر يوم 6 فبراير المقبل في ألمانيا لتكون أفضل من السابق في كل الجوانب.

ومن حيث الشكل الخارجي يبدو أن اسبرينتر 2019 حصلت على الكثير من التغييرات في الجزء الأمامي تشمل مصابيح أمامية جديدة وشبكة تهوية كبيرة الحجم وشعار الشركة في منتصف المقدمة. ويتوقع تقديم السيارة في صورة فان للركاب كذلك وفان لنقل البضائع وبصندوق خلفي مع مزيد من الجواتب الأيروديناميكية مقارنة بالموديل الحالي ويمكن رؤية ذلك في صور تجسسية سابقة للسيارة.

وكانت الشركة قد كشفت عن مقصورة السيارة في الشهر الماضي وقد حصلت على تعديلات كاملة مع نظام ترفيهي جديد في وسط لوحة القيادة وواي فاي هوت سبوت وخدمات Pro Connect ومداخل USB وأماكن تخزين اضافية ونظام تحكم في المناخ ومقاعد بتعديل كهربائي وذاكرة تخزين وعجلة قيادة متعددة المهام من 3 أذرع وعدادات تناظرية.

ويمكن كذلك تزويد السيارة بنسخة بدون انبعاثات كما يمكن أن تكون القيادة الذاتية جزء من مستقبل السيارة.