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الفنان عبدالله عبدالعزيز يكشف سبب اتهامه بتقليد ماجد المهندس

الفنان عبدالله عبدالعزيز يكشف سبب اتهامه بتقليد ماجد المهندس
أماني الغامدي(صدى):

رد الفنان السعودي عبدالله عبدالعزيز ، على منتقديه بأنه يٌقلد صوت الفنان ماجد المهندس خلال حوار مع إحدى الصحف .

وقال عبدالله ” كثير يقولون إنني أٌقلد الفنان ماجد المهندس ولكني لا أفعل ذلك عن قصد أبدا وإذا كان هناك تشابه في الصون فأنا مبسوط طبعا ” .

واضاف عبدالله ، إن الغيرة الفنية موجودة ، ولكنها تصبح سلبية إذا خرجت من إطار المنافسة الشريفة، إلى الحقد وعدم حب الخير للغير.. وإيجابية إذا بقيت شريفة طبعاً.

واشار ، أن طموحي الوصول لنجوم صف أول ، لكن أحتاج المزيد من المثابرة والاجتهاد والأعمال.

وعن تلحينه لبعض الأغاني لنفسه وعدم طلبها من ملحنين آخرين قال عبدالله ” أول تجربة لي في ” حبك غير ” ، لأنني أحببت الكلام وحسيته، وحققت 200 ألف مشاهدة خلال اسبوعين.. وأرى أن لدي حسا تلحينيا.. في بعض الحالات ” .

 

يٌشار إلى أن أول معرفة الجمهور بالفنان الشاب عبدالله عبدالعزيز من خلال برنامج المواهب ” آراب أيدول “.. وشارك أيضا في ” ستار أكاديمي ” .

 


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