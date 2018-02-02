إغلاق طريق ” الكر ” بسبب أمطار على الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

قامت الجهات المختصة اليوم الجمعة بإغلاق طريق ” جبل الكر الهدا ” ؛ نزولاً من الطائف إلى مكة المكرمة، ومسار الصعود؛ وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً؛ كخطوة احترازية على خلفية الأمطار التي هطلت على الهدا، وكانت متوسطة إلى غزيرة على منطقة الكر، والتي من المتوقع زيادة معدل هطولها.

ويذكر أن النظام الآلي للإنذار المبكر للهيئة العامة للأرصاد، حذّر من هطول أمطار متوسطة على مرتفعات الطائف ” الهدا والشفا ” ؛ مشيراً إلى أن هذه الحالة تستمر اليوم من الساعة 12 ظهراً وحتى التاسعة ليلاً.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، وعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول.