إمارة مكة تعلن أسماء أعضاء المجلس المحلي في تربة

نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة مكة المكرمة، عن أسماء أعضاء المجلس المحلي من الأهالي في ” محافظة تربة ” للفترة الخامسة، إنفاذاً لتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، ببدء أعمال أعضاء المجالس المحلية المُشكّلة حديثًا.

ويذكر أن برقية أمير منطقة مكة المكرمة الموجهة إلى محافظي المحافظات، تضمنت : أن اعتماد أعضاء المجالس المحلية جاء لمدة أربع سنوات؛ حيث صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتعيين 93 عضوًا موزعين على 16 محافظة في منطقة مكة المكرمة.

وسيرأس الأمير خالد الفيصل أول اجتماعات المجالس المحلية خلال جولاته التي تنطلق الأسبوع المقبل على محافظات المنطقة؛ حيث ستتم مناقشة احتياجات التنمية في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان لكل محافظة.