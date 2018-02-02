بالفيديو.. 6 مواطنين لقوا مصرعهم عند ذهابهم لدفن أحد أقاربهم

أبها(صدى):

انتشر مؤخرًا فيديو يرصد قيام مواطن بنعي أقاربه الـ 7، في مشهد مأساوي، أمام قبورهم التي دفنوا فيها، في مقبرة الشرف في العرين بمنطقة عسير.

وتبين من الفيديو أن الـ 7 مواطنين لقى مصرعهم في حادثين منفصلين، حيث توفى الأول في حادث بخميس مشيط.

ووقع الحادث الثاني، عندما علم أهل الأول بوفاته، حيث هرع 6 من أقاربه للمشاركة بالدفن إلا أنه لقوا مصرعهم؛ إثر حادث مروريعلى طريق الرين.