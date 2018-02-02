بالفيديو.. 6 مواطنين لقوا مصرعهم عند ذهابهم لدفن أحد أقاربهم
انتشر مؤخرًا فيديو يرصد قيام مواطن بنعي أقاربه الـ 7، في مشهد مأساوي، أمام قبورهم التي دفنوا فيها، في مقبرة الشرف في العرين بمنطقة عسير.
وتبين من الفيديو أن الـ 7 مواطنين لقى مصرعهم في حادثين منفصلين، حيث توفى الأول في حادث بخميس مشيط.
ووقع الحادث الثاني، عندما علم أهل الأول بوفاته، حيث هرع 6 من أقاربه للمشاركة بالدفن إلا أنه لقوا مصرعهم؛ إثر حادث مروريعلى طريق الرين.
عبدالله[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 17 دقيقة
اسال الله لهم الرحمه والمغفرة
وأنا لله وانا إليه راجعون