” نستله ” تستعد للرد على عدة اتهامات وجهت لها

عادل الحربي (صدى):

تستعد شركة ” نستله “، وهي أكبر شركة أغذية في العالم، للرد على أحد التقارير البحثية التي تتهمها بإعطاء الأولوية للربح على حساب توفير المعلومات الصحيحة للمستهلك، على أن يتم ذلك في غضون أيام.

حيث أوضح المتحدث باسم ” نستله ” : أن التقرير به نقاط هامة ترغب الشركة في تقييمها بشكل تفصيلي، معلناً عن قيامه بالإجابة على المخاوف والتوصيات الواردة في التقرير خلال الأيام المقبلة ” .

يذكر أن التقرير قام بفحص منتجات حليب الأطفال الذي تبيعه الشركة للأطفال الرضع، وقارن الشعارات الترويجية والمكونات المستخدمة في أكثر من 70 منتج.