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بالفيديو.. ليلى إسكندر لمنتقديها: ” راح أجنن أمكم “

بالفيديو.. ليلى إسكندر لمنتقديها: ” راح أجنن أمكم “
أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر زوجة الفنانة السعودي يعقوب الفرحان ، على أحد المنتقدين لها لغناءها بالأعراس وتصرفاتها الغير لائقة .

وقالت ليلى في الفديو ” واحد من لبنان بيقولي ليلى أنتي عايشه في السعودية أحترمي مكانك .. أنت مين ما أنت واحد قاعد تغني لواحد بيسب الكبار ” .

وتابعت ليلى ” على الاقل أنا بعرق وأتعب لأحصل على الريال ياللي أنتم عينكم فيه و هابلكم ، اه أنا بغني بأعراس صوتي حلو وبقوم بالزواجات .. راح أجنن أمكم أنا ” .


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