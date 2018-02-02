بالفيديو.. ليلى إسكندر لمنتقديها: ” راح أجنن أمكم “
ردت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر زوجة الفنانة السعودي يعقوب الفرحان ، على أحد المنتقدين لها لغناءها بالأعراس وتصرفاتها الغير لائقة .
وقالت ليلى في الفديو ” واحد من لبنان بيقولي ليلى أنتي عايشه في السعودية أحترمي مكانك .. أنت مين ما أنت واحد قاعد تغني لواحد بيسب الكبار ” .
وتابعت ليلى ” على الاقل أنا بعرق وأتعب لأحصل على الريال ياللي أنتم عينكم فيه و هابلكم ، اه أنا بغني بأعراس صوتي حلو وبقوم بالزواجات .. راح أجنن أمكم أنا ” .
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