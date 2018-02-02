” فينجر ” : أوباميانغ لن يشارك أمام إيفرتون

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، الفنرسي آرسين فينجر، اليوم الجمعة، عن عدم مشاركة لاعبه المنضم حديثًا أمام إيفرتون.

وقال ” فينجر ” إنه لن يشارك أوباميانغ للمرة الأولى في مواجهة إيفرتون، المقرر إقامتها غدًا في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار إلى أن لن يشارك حتى يطمأن على حالته البدنية، وقدرته على المشاركة، قائلًا: ” درجة حرارته كانت مرتفعة ولذا فربما لا يلعب كثيراً.. بدأ تدريبات الأمس لكنه لم يكن على ما يرام تماماً.. لابد لي من تقييم حالته بالاشتراك مع القسم الطبي للوقوف على مدى جاهزيته ” .