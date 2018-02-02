إميرسون الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت شركة إميرسون الدولية “ Emerson ” ، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، حاجتها لموظفين، مقيمين وسعوديين.

وقالت إنها لديها وظائف متوفرة لحملة ، لحمَلة درجة البكالوريوس في الهندسة، ويفضل حملة درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال؛ وذلك للعمل في فروع الشركة والشركات التابعة لها بالمملكة في محافظة الظهران.

وجاءت الوظائف على المسميات الاتية:

رئيس الحسابات الاستراتيجية العالمية- البتروكيماويات.

مدير الحسابات الاستراتيجية- عمليات النفط بالمنطقة الشمالية.

وأشارت إلى أن التقديم سيكون متاح

عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، موضحة أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من هنـــــــــــــا.