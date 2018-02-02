عاصي الحلاني يُشعل الانستجرام بصورته هو وابنته ماريتا

نورة الشهري (صدى):

هنأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني ابنته ماريتا بعيد ميلادها الـ 21، علي طريقته الخاصة كالمعتاد وعبر لها عن حبه الشديد لها، مؤكدا أنه سيفنى حياته بأكملها من أجل إسعادها.

ونشر الحلاني، صورة مع ابنته عبر حسابه الرسمي على انستجرام، معلقا عليها: ” اليوم يا فرحة عمري تكملين ٢١ سنة من العمر ولكن بالنسبة لي ما زلتي طفلتي الصغيرة وأميرتي الجميلة، في هذا اليوم راجيا من الله أن يمد في عمري كي أفني حياتي في سبيل إسعادك أنت وإخوتك، يا حبيبتي كل سنة وأنت أجمل الجميلات، كل عام وأنت الغالية حبيبتي ماريتا ” .

حيث انهالت التعليقات علي الصورة وتفاعل معها كثير من محبي عاصي الحلاني في الوطن العربي، وتمنوا لابنته حياة سعيدة .