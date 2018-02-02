بالصور.. ” ناسا ” تعلن ظهور ” القمر الدموي العملاق “

واشنطن(صدى):

أضافت وكالة ” ناسا ” صوراً جديدة تُوضح شكل المحطة الفضائية الدولية، ليلة الثلاثاء الماضي، وذلك قبل فترة وجيزة من الساعات من ظهور ” القمر الأزرق الدموي العملاق ” .

أتى ذلك في تغريدة نشرتها الوكالة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والتي جاءت كالتالي: ” المحطة الفضائية الدولية بطاقمها المكون من 6 رواد فضاء، تمر أمام القمر المكتمل في هذه الصورة الرائعة ” .

يذكر أن ” القمر الأزرق الدموي العملاق ” قد ظهر نتيجة ظاهرة القمر الأزرق، وذلك عندما يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض، وأكثر إشراقاً من المعتاد بنسبة 14% تقريباً، حيث تمكنت الظاهرة الفلكية النادرة من إبهار العالم خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد غيابها لأكثر من 150 عاماً تقريباً.

