آلام تؤكد على شعورك بالنقص العاطفي

أماني الغامدي(صدى):

تعتقد كل النساء أن الشعور بآلام الظهر والرقبة أو الرأس له علاقة بمرض عضوي، إلا أن بعض الدراسات الحديثة أثبتت أن الشعور بالألم يرتبط ارتباطا وثيقا بالحالة النفسية.

أهم آلام تشعر بها المرأة وتدل على احتياجها العاطفي:

-الشعور بالألم في أعلى الظهر أو العنق: يدل على احتياجك للدعم العاطفي، ويفسر معاناتك مع الوحدة.

-ألم أسفل الظهر: تشعر المرأة بآلام أسفل الظهر عادة عند تعرضها لمشكلة مالية، بسبب الضغط النفسي والتوتر.

-الصداع: التوتر والضغط النفسي من أول مسببات الصداع، لذا عليك التخفيف من هذا الشعور والابتعاد عن التوتر.

-ألف المرفق: إذا شعرت بألم المرفقين دون تعرضك لأي حادث، فهذا دليل أنك تجدين صعوبة في التكيف مع وضعك الحالي، وأنك غير راضية على مسار حياتك.