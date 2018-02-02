وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجامعة الإسلامية، عن حاجتها لموظفين، لشغل وظائف محاسبين على نظام صندوق الطالب وقانونيين على نظام العقود بعمادة خدمة المجتمع، بالمدينة المنورة.

وجاءت الشروط كالتالي:

الحصول على بكالوريوس محاسب، خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات.

وبكالوريوس قانون خبرة لاتقل عن خمس سنوات.

وللتقدم للوظائف الدخول عبر الرابط هنـــــــا .

بالإضافة إلى أرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة وصورة من البطاقة الشخصية وصورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد أو سجل من التأمينات وصورة شخصية.

وسيبدأ التقديم على الوظائف خلال الفترة من 18/05/1439 هـ إلى 28/05/1439هـ.