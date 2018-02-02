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وظائف شاغرة بشركة ” ساركو ” في الجبيل

وظائف شاغرة بشركة ” ساركو ” في الجبيل
فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” سراكو ” التي تقع بمدينة ” الجبيل ” ، عدة وظائف شاغرة للجنسين، بمختلف التخصصات، حيث قامت بالإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:

Government Relation Officer –
Civil Engineer –
Financial Consultant –
Area Maintenance Projects Manager –
EXECUTIVE SECRETARY –
Planning Engineer –
Bidding Manager –
Maintenance Project Manager –

وعلى الراغبون في العمل بتلك الوظائف، مراسلة الشركة من خلال الرابط التالي: sraco.taleo.net/careers


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