وظائف شاغرة بشركة ” ساركو ” في الجبيل
توفر شركة ” سراكو ” التي تقع بمدينة ” الجبيل ” ، عدة وظائف شاغرة للجنسين، بمختلف التخصصات، حيث قامت بالإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:
Government Relation Officer –
Civil Engineer –
Financial Consultant –
Area Maintenance Projects Manager –
EXECUTIVE SECRETARY –
Planning Engineer –
Bidding Manager –
Maintenance Project Manager –
وعلى الراغبون في العمل بتلك الوظائف، مراسلة الشركة من خلال الرابط التالي: sraco.taleo.net/careers
اترك تعليقاً