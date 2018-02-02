وظائف شاغرة بشركة ” ساركو ” في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” سراكو ” التي تقع بمدينة ” الجبيل ” ، عدة وظائف شاغرة للجنسين، بمختلف التخصصات، حيث قامت بالإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:

Government Relation Officer –

Civil Engineer –

Financial Consultant –

Area Maintenance Projects Manager –

EXECUTIVE SECRETARY –

Planning Engineer –

Bidding Manager –

Maintenance Project Manager –

وعلى الراغبون في العمل بتلك الوظائف، مراسلة الشركة من خلال الرابط التالي: sraco.taleo.net/careers