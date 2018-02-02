حمدان الشهري: لابد أن تكون ضربات أمريكا ضد النظام السوري بنفس قوة روسيا

عادل الحربي(صدى):

أكد المحلل السياسي، الدكتور حمدان الشهري، أنه لا داعي لتوجيه أمريكا ضربات ضد النظام السوري الذي يستخدم غاز الكلور ضد المدنيين، في حالة لن تكن بنفس قوة ضربات المقدمة من روسيا للنظام.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إن لم تكن تهديدات أمريكا بتوجيه ضربات للنظام السوري لاستخدامه غاز الكلور ضد السوريين المدنين، حاسمة أو على الأقل تكون بربع قوة الضربات التي قدمتها روسيا للنظام فلا داعي لها. مرت سنة ولا تغيير في سوريا وفِي إيران ولبنان وغيرها. نقول ذلك فقط لنعرف الفرق بين الإدارتين ” .