زينفو تطلق صور تشويقية لسيارة فائقة قبل ظهورها في معرض جنيف

كوبنهاجن(صدى):

أطلقت شركة السيارات الدانماركية زينفو صور تشويقية لسيارة فائقة جديدة تجهزها للظهور في معرض جنيف للسيارات لأول مرة , وقدمت 3 صور تشويقية للسيارة تظهرها بشكل جذاب ولمسات برتقالية جريئة تتناقض مع أجزاء أخرى من ألياف الكربون ، وتتبع السيارة الفائقة نجاح موديلات TS1 GT وTSR لتكون ثالث موديلات الشركة.

ولا تعرف أمور أخرى بخصوص السيارة ولكن لأن موديلي الشركة السابقين تتجاوز قوتهما 1000 حصان، فالموديل الجديد يتوقع أن تزيد قوته عن 1000 حصان كذلك, وقالت الرئيس التنفيذي للشركة انجيلا كاشينا أنه غير قادرين على انتظار عرض السيارة في معرض جنيف ويريدون مشاركة السيارة مع العالم قبل ذلك ولكن مع ذلك سيكون موعد عرض السيارة الأول للعالم في 6 مارس في معرض جنيف.