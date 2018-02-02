بالصور.. العدل تطلق معرض الثقافة العدلية لتوعية وتثقيف المرأة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

شهد معرض الثقافة العدلية الذي أطلقته وزارة العدل يوم أمس في الرياض بمركز غرناطة مول، إقبالاً من شرائح المجتمع المختلفة خصوصاً المرأة، وعملت المشارِكات في المعرض من القانونيات، على شرح الأنظمة والخدمات العدلية وقضايا الأحوال الشخصية ذات العلاقة بالمرأة.

وكانت الوزارة قد أطلقت المعرض في بادرة هي الأولى من نوعها للوزارة؛ أرادت بها إتاحة الفرصة للمرأة لإيصال الجوانب المتعلقة باهتماماتهن القانونية لبنات جنسهن، وتبصرتهن بحقوقهن الشرعية، وآلياتها عبر منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الوزارة من خلال بوابتها الإلكترونية، وفي محاكمها ومكاتب العدل التابعة لها في أنحاء المملكة.

وأشار المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي في الوزارة الأستاذ ماجد بن محمد الخميس، إلى أن المعرض انطلق يوم أمس (الخميس) في الرياض على أن ينتقل بعد ذلك في رحلة أخرى إلى مدن المملكة المختلفة، بتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بهدف توعية وتثقيف المستفيدات من خدمات وزارة العدل.

وكان المعرض قد تضمن أربع منصات لـ ” الخدمات، والإصلاح، والأنظمة، والمعرفة العامة ” ، ولم يقتصر على النساء فقط، بل وجه رسائله إلى الأسر كافة، مرحبًا خلال الأيام الماضية بكل الاستفسارات، معلناً عن استعداده لتلقي المزيد عبر منصاته الإلكترونية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجيب حساب ” التواصل العدلي ” على ” تويتر ” أولاً بأول عن أسئلة المستفيدين، ويربطهم بالإدارات المختصة في الوزارة، كل حسب سؤاله وموضوعه.

وعلى الرغم من أن المعرض يعد المناسبة الأولى التي أسندت وزارة العدل تنظيمها بالكامل إلى النساء، إلا أن الوزارة سبق لها التعاون المثمر مع القطاع غير الربحي عبر مكاتب المساندة النسائية في محاكم الأحوال الشخصية، التي تمكنت عبر جهودها الحثيثة من خدمة آلاف النساء وتوفير المساعدة القانونية لهن.

يذكر أن المعرض يتضمن أربعة منصات رئيسية، هي: (المعرفة، الخدمات، الصلح، الأنظمة)، وسيجبن الأخصائيات على أسئلة الزوار، حيث ستقدم منصة المعرفة المعلومات الأساسية لزيادة الوعي والتثقيف بقضايا الأحول الشخصية، فيما ستعرّف منصة الخدمات بمجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.

كما أن منصة الصلح ستعمل على تثقيف الزوار وتوعيتهم بأهمية تسوية الخلافات قبل وصولها إلى أروقة القضاء، بينما ستضم منصة الأنظمة، مجموعة من الأنظمة العدلية للتعريف بها وشرح آليات الاستفادة منها، وكذلك الوزارة وفرت متحدثات باللغة الإنجليزية لخدمة زائرات المعرض من غير الناطقات باللغة العربية.

