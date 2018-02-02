  • الجمعة 2

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بعد انتهاء الميركاتو الشتوي.. 12 لاعب مصري في صفوف أندية دوري المحترفين

بعد انتهاء الميركاتو الشتوي.. 12 لاعب مصري في صفوف أندية دوري المحترفين

بعد انتهاء الميركاتو الشتوي.. 12 لاعب مصري في صفوف أندية دوري المحترفين
ماجد محمد(صدى):

شهد موسم الانتقالات الشتوية، هذا الموسم، ضم عدد كبير من لاعبي الدوري المصري الممتاز؛ لتوفير النفقات.

وأدى قرار رفع عدد الأجانب في كل فريق إلى 7 لاعبين، إلى ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب، والذي من بينهم 12 لاعب مصري.

وضمت أندية دوري المحترفين خلال الميركاتو الشتوي 7 لاعبين، وهم : ” عماد متعب (التعاون)، أحمد الشيخ (الاتفاق)، مؤمن زكريا (أهلي جدة)، محمد عطوة (الرائد)، حسين السيد (الاتفاق)، عمرو بركات (الشباب)، صالح جمعة (الفيصلي) ” .

ويتواجد مسبقًا 5 أخرين هم : محمد عبد الشافي بالأهلي سابقًا، والفتح حاليا، ومحمود عبد المنعم “ كهربا ” مع اتحاد جدة ومصطفى فتحي وعصام الحضري في التعاون ومحمود عبد الرازق “ شيكابالا ” مع الرائد.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *