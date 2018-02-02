بعد انتهاء الميركاتو الشتوي.. 12 لاعب مصري في صفوف أندية دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

شهد موسم الانتقالات الشتوية، هذا الموسم، ضم عدد كبير من لاعبي الدوري المصري الممتاز؛ لتوفير النفقات.

وأدى قرار رفع عدد الأجانب في كل فريق إلى 7 لاعبين، إلى ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب، والذي من بينهم 12 لاعب مصري.

وضمت أندية دوري المحترفين خلال الميركاتو الشتوي 7 لاعبين، وهم : ” عماد متعب (التعاون)، أحمد الشيخ (الاتفاق)، مؤمن زكريا (أهلي جدة)، محمد عطوة (الرائد)، حسين السيد (الاتفاق)، عمرو بركات (الشباب)، صالح جمعة (الفيصلي) ” .

ويتواجد مسبقًا 5 أخرين هم : محمد عبد الشافي بالأهلي سابقًا، والفتح حاليا، ومحمود عبد المنعم “ كهربا ” مع اتحاد جدة ومصطفى فتحي وعصام الحضري في التعاون ومحمود عبد الرازق “ شيكابالا ” مع الرائد.