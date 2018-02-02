بعد انتهاء الميركاتو الشتوي.. 12 لاعب مصري في صفوف أندية دوري المحترفين
شهد موسم الانتقالات الشتوية، هذا الموسم، ضم عدد كبير من لاعبي الدوري المصري الممتاز؛ لتوفير النفقات.
وأدى قرار رفع عدد الأجانب في كل فريق إلى 7 لاعبين، إلى ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب، والذي من بينهم 12 لاعب مصري.
وضمت أندية دوري المحترفين خلال الميركاتو الشتوي 7 لاعبين، وهم : ” عماد متعب (التعاون)، أحمد الشيخ (الاتفاق)، مؤمن زكريا (أهلي جدة)، محمد عطوة (الرائد)، حسين السيد (الاتفاق)، عمرو بركات (الشباب)، صالح جمعة (الفيصلي) ” .
ويتواجد مسبقًا 5 أخرين هم : محمد عبد الشافي بالأهلي سابقًا، والفتح حاليا، ومحمود عبد المنعم “ كهربا ” مع اتحاد جدة ومصطفى فتحي وعصام الحضري في التعاون ومحمود عبد الرازق “ شيكابالا ” مع الرائد.
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