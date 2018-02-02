” البيئة ” تكشف أعمالها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

سعيد العجل(صدى):

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة اعمال الفرق البيطرية المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بعد اختتام فعاليات المهرجان يوم أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ــ في الصياهد الجنوبية بمدينة الرياض.

وكشف مدير عام الادارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور ابراهيم قاسم ان الفرق قامت بتسجيل وترقيم وفحص 27559 رأس من الابل في مناطق المملكة كافة المشاركة في المهرجان، كما قامت الفرق بفحص 15308 متن في بوابة المزايين وتم استبعاد 78 منها بسبب حالات مرضية، فيما قامت الفرق البيطرية بعمل الكشف على الهجن المشاركة بالسباقات والبالغ عددها 8000 رأس من الهجن.

وأفاد الدكتور قاسم ان العيادات البيطرية المتنقلة استقبلت خلال فترة المهرجان 711 حالة مرضية من الإبل استدعت 23 حالة التدخل الجراحي، فيما قامت الفرق البيطرية بفحص 3048 رأس من الإبل عند مدخل السوق وبلغ إجمالي الحالات المرضية 15 حالة.

