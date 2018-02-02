كتاب بمعرض القاهرة يكشف التغلل الإيراني في دول المغرب العربي الخمس

القاهرة(صدى):

كشف كتاب صادر عن مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، عن السياسة الإيرانية تجاه دول المغرب العربي، وأهدافها وآليات تنفيذها بالدول الخمس.

كما شمل الكتاب الذي يحمل عنوان ” التغلغ الإيراني في دول المغرب العربي.. الآليات والتداعيا وخيارات المواجهة ” ، موقف كل دولة من هذه الآليات من كافة الجوانب، وكذلك الخيارات المطروحة في كل منها.

ويتناول الكتاب المؤلف بقلم الدكتور حمدي بشير، مستقبَل الدور الإيراني في دول المغرب العربي، والعوامل المؤثّرة على مستقبَل هذا التغلغل، والخيارات العربية المطروحة لمواجهتها.

يأتي إصدار الكتاب بالتزامن مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعروض في الجناح الخاص بمركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الموجود في خيمة المملكة بالمعرض.