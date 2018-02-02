إيقاف الحكم طوني شابرون 6 أشهر بعد حركته الغير أخلاقية
أصدرت الرابطة الفرنسية لمحترفي كرة القدم، إيقاف الحكم طوني شابرون لمدة ستة أشهر، ثلاثة منها مع وقف التنفيذ.
وجاء قرار الرابطة على خلفية ب محاولته إعاقة مدافع نانت البرازيلي دييغو كارلوس، في المباراة التي جمعت نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 14 يناير الماضي.
وكان شابرون اعتذر عن ” الحركة الخرقاء وغير الملائمة ” التي قام بها، قائلًا: ” خلال مباراة نانت وباريس سان جرمان، التحم بي دييغو كارلوس، لاعب نانت. وبسبب هذا الالتحام، شعرت بألم حاد ناجم عن إصابة حديثة. وفي رد فعل سيء، رفعت ساقي نحو اللاعب ” .
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