كبت العطس خيار مهذب لكن مضاعفاته خطيرة جدا

أماني الغامدي(صدى):

أكد الأطباء أن العطس في الأماكن العامة سببًا مهمًا لانتشار الأمراض، وقد يبدو كبته عن طريق إغلاق الأنف والفم خيارًا مهذبًا، إلا أنه قد يؤدي إلي مضاعفات خطيرة.

كما أكدت دراسة يابانية أن سرعة الهواء الناتج عن العطس القوي قد تبلغ حوالي 200 ميل في الساعة، وقد تقطع محتوياته مسافة 25 قدمًا، لذلك شهدت المستشفيات حول العالم حالات عديدة لأناس مصابين بتمزق في الأذن، أو في الأوعية الدموية في العينين، بالإضافة إلى تلف في أعصاب الوجه.

مع العلم أن العطس يساعد على التخلص من البكتيريا والجسيمات الغريبة، لذلك لا يقتصر الامتناع عنه على التسبب بتمزق الحلق، بل قد يؤدي أيضا إلى الإصابة بنوبة ربو، أو تشجيع نمو البكتيريا، وهذا ما يدفع الأطباء لمعالجة حالات من هذا النوع بالتغذية عن طريق الأنبوب، وحقنهم وريديًا بالمضادات الحيوية حتى يتوقف شعورهم بالألم.

لذلك نصح الأطباء أولئك الذين لا يستطيعون العطس بسهولة، بتدليك الأنف، والتنفس بشكل كبير من خلاله، أو تدليك المنطقة التي تقع فوق الشفة العلوية، لتجنب المضاعفات الخطيرة التي قد تصيبهم نتيجة ذلك.