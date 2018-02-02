المملكة والإمارات يصفعان قطر وإيران مجددًا.. والشعب يؤكد: المحبة تجمعنا

طلال الضوي(صدى):

حاولت الأبواق القطرية والإيرانية وغيرها من الأابواق المعادية للخليج العربي وعلى رأسهم المملكة والإمارات، أن توقع بين البلدين مستغلين اشتعال الأوضاع في عدن.

وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لضرب علاقات البلدين الشقيقين؛ إلا أنها انتهت بالفشل قبل أن تبدأ؛ على أيادي العقلاء والحكماء في المملكة والإمارات، حيث تستمد العلاقات بين البلدين قوتها من الحكمة التي يتميز بها خادم الحرمين ، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد.

ورفع الشعب راية الوحدة والتضامن؛ للتأكيد على العلاقات القوية بين البلدية، وذلك من خلال تدشين هاشتاق ” السعودية الإمارات بلد واحد ” ، الذي تصدر منصة ” تويتر ” ، في البلدين.

وترصد ” صدى ” أبرز التغريدات عبر الهاشتاق والذي شارك من خلاله عدد من مشاهير المملكة والإمارات.

في هذا السياق قال خالد بن ضحى الكاتب الإماراتي، و المدير التنفيذي لشركة المجال للإعلام والدراسات عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ” : ” ما يجمع السعودية والإمارات هو المصير المشترك ، و الرؤية التوافقية للمستقبل ، و الوقوف في وجه التحديات التي تواجه المنطقة ككل ” .

وشارك الخبير الاستراتيجي والسياسي أمجد طه عبر الهاشتاق مغردًا: ” لا اعرف لما هذه الكلمات تفرح الأمة والشعب في عدن و الأحواز وتزعج نظام الدوحة وتحزن حوثثي صنعاء و اقزام طهران؟ ” .

وغرد محمد القحطاني: ” قلبٌ واحد، ونبضٌ واحد، حياة واحدة، ومصير واحد، المحبة تجمعنا ” .

وتابع خالد الشقير: ” كل يوم عن اللي قبله تثبت لنا الامارات بأفعالها مدى حرصها و محبتها للمملكة ” .

وكتب فارس: ” السعودية والامارات اخوان ومتكاتفين بشكل قوي وصعب لاي احد انه يقدر ولو لوله انه يزرع الشك بينهم ” .

يذكر أنه زار وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من، من المملكة والإمارات، عدن ، الخميس الماضي، وأكد الجانبين خلال زيارتهما على وحدة موقف السعودية والإمارات ووقوفهما مع اليمن حتى يتم تحرير كامل أراضيه، وأن مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2216.