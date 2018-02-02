عبارات ستجعلك محبوبة أكثر بين الناس

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، لتكوني شخصيّة محبوبة عليكِ أن تكوني مميزة بين الجميع، بشخصيتك وأسلوبك وفي كل شيء يتعلق بكِ، فالناس من حولك تراقبك وتراقب تصرفاتك. والشخصية المحبوبة لها بريق يخطف الأنظار، وجاذبية خاصة كالمغناطيس تجذب حولها الأحباب، كالوردة التي يجتمع عليها الفراش من أجل رحيقها.

وبعض من العبارات تمنح الآخرين صورة سلبية عنكِ، لذلك يجب عليك أن تكوني حذرة، وتعلمي العبارات التي ستجعلك محبوبة لدى الجميع:

1. كيف يمكنني مساعدتك؟

من الرائع أن تكوني عوناً للآخرين، ومساعدة الآخرين دون أن يطلبوا منك ذلك.

2. سوف أبحث لك

لا يهم إذا كان العميل يطلب منك سؤال عن المبيعات أو إذا كان أخوك يسألك عن واجبه المنزلي، بادري بالبحث والمساعدة.

3. أقدر لك هذا

من السهل أن ننسى أن أقول شكراً جزيلا لك، لكن دائما احرصي على إبداء التقدير لتعب الآخرين ومساندتهم لكِ.

4. أنا هنا إذا كنت بحاجة إلى الحديث

إذا كنتِ ترين أحد أصدقائك يشعرون بالحزن أو الضيق، فبادري بالاستماع إليهم ومؤازرتهم.

5. أحب أن أكون معك

مهما كانت حياتك مشغولة، فاحرصي على أن تُبلغي أصدقائك بأنك تشعرين بالسعادة بقربهم.