مركز الملك سلمان يقدم حملة مساعدات غذائية للنازحين من ريفي إدلب وحلب

سعيد العجل(صدى):

يسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية للشعب السوري من خلال العمل على العديد من المشاريع الخاصة بالشأن السوري التي ستنطلق خلال فترة قريبة بهدف تخفيف معاناة النازحين والوقوف إلى جانبهم.

وبدأ المركز حملة مساعدات عاجلة للنازحين من ريفي إدلب وحلب، شملت مساعدات غذائية للذين فرّوا من قراهم ومنازلهم؛ حيث انطلقت يوم السبت الماضي الدفعة الأولى من المساعدات التي من المفترض أن تصل إلى 14.106 شخصًا من النازحين.