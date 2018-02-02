بعد أن قطع ألف كم.. ” سعودي ” يتبرع بكليته لطفلة لا يعرفها

نايف السالم(صدى):

قطع شاب سعودي يدعى فهد غريب الرويلي، والبالغ من العمر 31 عاماً، ما يزيد عن ألف كيلومتر، وذلك للتبرع بكليته لطفلة لا يعرفها، حيث ضرب مثالاً حياً للتضحية ومساعدة الآخرين، وتم ذلك في سرية تامة حتى دون أن يخبر والديه عن مشروعه النبيل.

جاء ذلك بعد أن قرر ” الرويلي ” منح كليته للفتاة مضاوي ذات الـ ” 13 عاماً ” ، والتي تتوافق معه طبياً دون عوائق، وبادر بتنفيذ العملية، فين حين كان يخشى أن تطرأ عوائق تحول دون إتمام ذلك.

كما ذكر ” فهد ” أن أكثر ما كان يخشاه هو صدمة والديه التي سرعات ما تم زوالها بعد أن فهما منه الأمر، ووجدوه في صحة جيدة، حيث قال: ” الحمد لله أجريت العملية، وبعد خروجي من المستشفى بخمسة أيام، قمت بزيارة ذوي المريضة، حيث كان في استقبالي أخوها ووالدتها اللذان رحبا بي ودعيا لي بالسلامة وصلاح الذرية، فشكرنا الله جميعاً على نجاح العملية ” .

يذكر أن ” فهد الرويلي ” ، وهو يعمل رئيساً لوحدة المطاحن في شركة المطاحن الثالثة بالجوف، كان قد فكر في التبرع بكليته لصديقه منذ ثلاثة سنوات، ولكن عندما قرر ذلك بالفعل، توفي صديقه.