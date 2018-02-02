تظاهرات بالأردن احتجاجا على رفع الأسعار

عمان(صدى):

تظاهر مئات الأردنيين، أمس الخميس، احتجاجاً على قرارات الحكومة الأدرنية برفع الأسعار، حيث طالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب.

وطالب المتظاهرون، الحكومة بالتراجع عن رفع الأسعار، وتسديد المديونية وتعويض عجز الموازنة، بعيداً عن جيوبهم، مرددين هتافات: الشعب يريد إسقاط النواب، الشعب يريد إسقاط الحكومة.

يذكر أن أن الحكومة الأردنية، كانت قد أصدرت قرارات برفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على عدد من السلع؛ بهدف زيادة إيرداتها الضريبية بمقدار 540 دينار.