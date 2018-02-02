” كين ” : يجب أن نتحلى بالثقة أمام ليفربول

ماجد محمد(صدى):

قال إنه يتعين على فريقه تقديم نفس الأداء الذي فاز به على ، عندما يحل ضيفاً على ليفربول في ملعب آنفيلد الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

شدد مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، على أهمية استبسال فريقه، خلال مواجهة ليفربول، المقرر إقامتها الأحد المقبل في إطار الدوري الانجليزي.

وأشار ” كين ” إلى أهمية أن يقدموا الأداء ذاته الذي تم تقديمه أمام مانشستر يونايتد منتصف الأسبوع الحالي.

وتابع ” كين ” : ” .. ليفربول فريق قوي خاصة على ملعبه فهو يكون سريعاً للغاية في هجماته ويملك بعض اللاعبين الذين يتميزون بالسرعة ولم نتمكن من الصمود جيداً في وجههم في الموسم الماضي ” .

واستكمل: ” قدمنا أداء جيداً أمام ليفربول في إستاد ويمبلي، ولذا فإنه يتعين علينا التوجه إلى آنفيلد وكلنا ثقة بالنفس ” .