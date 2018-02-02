بالفيديو.. المتسابقون بسباق الأبطال يرتدوا الزي السعودي ويشاركوا في أداء العرضة

طلال الغامدي(صدى):

شارك المتسابقين في سباق الأبطال المقرر انطلاقه، اليوم الجمعة، بالرياض على ملعب الملك فهد الدولي، في حفل عشاء بالمملكة.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة فيديو للمتسابقين خلال حفل العشاء، والذي رصد قيام المتسابقين بارتداء الزي السعودي، بالإضافة للمشاركة في أداء العرضة.

يجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرياضة وفّرت بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات واتحاد الرياضة المجتمعية فعاليات متنوعة داخل الملعب وخارجه للجماهير المتوقع وجودها في استاد الملك فهد الدولي، حيث سيكون الحضور مجانًا للأفراد والعائلات.