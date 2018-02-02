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هايلي: روسيا وأمريكا لم ولن يكونا أصدقاء

هايلي: روسيا وأمريكا لم ولن يكونا أصدقاء
واشنطن(صدى):

أكدت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، أن روسيا وأمريكا لن يكونا صديقين، طالما تمسكت الحكومة الروسية بمواقفها الحالية.
وأضافت ” هايلي ” في كلمتها أمام المشرعين الجمهوريين بولاية فرجينيا، أنه رغم وجود مجالات عدة للتعاون بين واشنطن وموسكو، إلا أنهما ليسا أصدقاء ولن يكونا في ظل تصرفات روسيا على الساحة الدولية حالياً.
وقالت: ” ليس لدي أي فكرة عما انتظرته موسكو من الانتخابات الأميركية، لكني سأقول لكم إنهم في نهاية المطاف غير راضين ” .


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