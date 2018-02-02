لكونها ” معدية ” .. 7 طرق لحماية نفسك من آثار الطاقة السلبية

متابعات(صدى):

إن الطاقة السلبية تجلب الضرر للإنسان من خلال طرق كثيرة، فإذا كنت تواجه طاقة سلبية خلال معاملاتك اليومية أو حياتك الخاصة، إليك ستة طرق تمكنك من حماية نفسك من آثار تلك الطاقات السلبية الضارة، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التركيز على الحلول وليس المشكلات.

ثانياً: لا تجاري الأشخاص ذوات الطاقات السلبية في هذه الحالة، فعليك أن تحافظ على طاقتك الإيجابية وتفاؤلك، وترفض الوقوع في ذلك الفخ.

ثالثاً: يحتاج هؤلاء الأشخاص الدراما في حياتهم، فلوقف ذلك، مهما كانت المشكلة مغرية، حاول أن تحافظ على هدوئك، حتى لا يستطيعون التأثير فيك.

رابعاً: ابني حدود لك، عليك أن تخلق حدود لنفسك لا يتعداها الآخرين الذين يريدون أن يضروك حتى إذا كان فرد من عائلتك أو صديق مقرب، لأن الطاقة السلبية معدية.

خامساً: لا تحاول إصلاح كل شيء،ف نحن نأخذ طاقة سلبية دون قصد عندما نحاول أن نحمل الأخرين وهم يعرفوا كيف يسيروا.

سادساً: ” لا تتفاعل ” ، أي تجاوب ولكن لا تبدي رد فعل، فعليك أن تحاول الابتعاد عن ردود الفعل التلقائية، وتعلم كيفية الاستجابة بشكل مدروس في الرد على أو مواجهة أي طاقة سلبية.

سابعاً: اعتني بنفسك، فتعلم ممارسة العناية بالنفس سيساعدك على حفظ قوتك عند مواجهة أي طاقة سلبية.