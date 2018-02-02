أودي تخطط لانتاج موديلات A1 وQ3 وSQ2 في عام 2018

متابعات(صدى):

الجيل الجديد من موديلات A1 سبورت باك وQ3 سيقدمان في نهاية العام الجاري بجانب نسخة الأداء العالي من Q2 التي سيطلق عليها SQ2 حسب خريطة طريق للمنتجات الرسمية من قبل الشركة . وبالفعل نعلم أن أودي تعمل على موديل SQ2 من خلال صور تجسسية سابقة رصدت للسيارة خلال الاختبارات على حلبة النربرجرينج.

والتغييرات الأهم في تصميم السيارة مقارنة بموديل Q2 التقليدي تشمل تصميم خارجي أكثر شراسة وتطعيمات مطورة في الداخل بجانب اضافة شعارات S ، فيما يتوقع حصول السيارة على القوة من محرك سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني والمحرك المذكور محرك بنزين مستعار من أودي S3 وتبلغ قوة السيارة 306 حصان.

وتستعد أودي سبورت لاطلاق 5 موديلات جديدة عالية الأداء على مدار العامين القادمين وقد يكون RS Q2 واحد منهم بجانب نسخة أكثر سخونة من Q5 وQ7 وحتى Q8 وربما نرى وصول SQ2 الجديدة أولاً وقد يكون تقديمها في معرض جنيف للسيارات في مارس القادم. وبالنسبة لـ Q3 الفاخرة الكروس أوفر المدمجة فظهرت في خريطة الطريق كذلك للشركة مع عمل الشركة على الجيل الجديد من السيارة الذي سيكون في منافسة مباشرة ع مرسيدس GLA وBMW X1 وفولفو XC40.

وظهرت موديلات Q3 2019 وهي تجري الاختبارات وهي بحلة مموهة وسيقل وزن السايرة حوالي 50 كجم عن السابق وتأتي بنفس منظومة دفع تيجوان وستأتي بخيارات الدفع الثنائي والرباعي. أما الجيل الجديد من A1 فيتوقع بدء تقديمه في جيله الجديد في نهاية العام والسيارة السوبر ميني يتوقع أن تأتي بتصميم متطور ومحركات 3 و4 أسطوانات سعة 2 لتر بقوة 250 حصان لأعلي النسخ.