” اليوسف ” يستقيل من رئاسة اتحاد الكرة الكويتي

ماجد محمد(صدى):

قال الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أمس الخميس، أن اللجنة التي شكلها الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم ستمارس مهامها بدءًا من اليوم لتعديل النظام الأساسي الجديد، وطلب عقد جمعية عمومية والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأضاف ” اليوسف ” إن تشكيل اللجنة جاء لتحصين قانونية الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد اجتماع عقد مع الأندية الرياضية جرى فيه الاستماع إلى وجهة نظرهم.

كما تقدم الشيخ اليوسف وأعضاء الاتحاد باستقالتهم من مجلس إدارة الاتحاد، بعد زيارة اللجنة للكويت لتشكيل لجنة تسوية؛ وذلك جاء بناءًا على طلب الاتحاد الكويتي.