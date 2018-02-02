شركة فرنسية شهيرة تعترف ” حليب الأطفال ملوث ببكتيريا السالمونيلا “

باريس(صدى):

صرحت شركة صناعة الحليب الفرنسية ” لاكتاليس ” أن الحليب المجفف، الذي يستخدمه الأطفال في جميع أنحاء العالم، ملوثا ببكتيريا السالمونيلا، كما ذكرت أن بعض منتجاتها ربما كانت ملوثة بالسالمونيلا طوال السنوات العشر الماضية.

وكانت الشرطة الفرنسية قد فتشت عدة مواقع تابعة لشركة ” لاكتاليس ” لمنتجات الألبان ، وسط فضيحة تلوث بعض منتجاتها ببكتيريا ” السالمونيلا “، التي أدت إلى سحب منتجاتها من حليب الأطفال.

و أشارت الشركة أنها سحبت العام الماضي، 12 مليون صندوق حليب أطفال مجفف من 83 دولة حول العالم، بعد اكتشاف تفشي السالمونيلا.

حيث أن بكتيريا السالمونيلا تتسبب في ظهور أعراض الإسهال، وتشنجات المعدة، والقيء، والجفاف الشديد، ويمكن أن تسبب تسممًا غذائيا، ويمكن أن تهدد حياة الأطفال.

مع العلم أن ” لاكتاليس ” من أكبر الشركات العالمية لمنتجات الألبان، حيث تصل مبيعاتها السنوية إلى 21 مليار دولار، كما أنها تمتلك 246 مصنعا في 47 دولة حول العالم.