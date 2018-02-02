الحذيفي: الله لا يعفو عن مضيعي حقوق الخلق

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الله ” عز وجل ” لا يعفو عن من يضيع حقوق الخلق، إلا بأخذها من الظالم.

وأشار ” الحذيفي ” إلى أن كل يسعى لمنافعه وإصلاح أموره دينياً أو دنيوياً، قائلاً:” كل يسعى في هذه الحياة لمنافعه وإصلاح أموره ومطالب معاشه فمنهم من يصلح دينه مع إصلاح دنياه، وهؤلاء الذين آتاهم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاهم عذاب النار، ومنهم من يسعى للدنيا ويضيع نفسه في الآخرة أولئك الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ” .

وتابع: ” على المسلم أن يحافظ على أسباب حسن الخاتمة بإقامة أركان الاسلام الخمسة واجتناب المآثم والمظالم ومن أعظم أسباب حسن الخاتمة دوام الدعاء ” .

واختتم:” الموت لا يمنعه بواب ولا يدفعه حجاب، ولا يغني عنه مال ولا ولد ولا أصحاب، لا ينجو منه صغير ولا كبير، ولا غني ولا فقير ولا خطير ولا حقير، قال تعالى :” أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ” .