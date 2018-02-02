أخصائية نفسية تكشف سر بكاء المرأة خلال العلاقة الزوجية

متابعات(صدى):

قالت الأخصائية النفسية ليزا جونز ، إن بكاء بعض النساء أثناء ممارسة العلاقة الزوجية الحميمية قد يكون أشبه بانفراج نفسي، تعبّر من خلاله المرأة عن سعادتها بقربها من زوجها وعدم وجود مشكلات لديها في التعبير عن نشوتها، وهو ما تعبر عنه المرأة في معظم الاحيان بالبكاء.

لكن وفي المقلب الآخر، فإن عدم استمتاع المرأة بالعلاقة الزوجية الحميمة قد يكون سببا وراء بكائها، ما يترجم فقدان الحميمية في العلاقة وعدم تجانسها بين الطرفين.

إذاً، اختلاط مشاعر المرأة بين الفرحة بالوصول للنشوة المنشودة أو عدم الاستمتاع بالعلاقة كما تحب، يجعلانها عرضة للبكاء.