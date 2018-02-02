‏‎المملكة تحقق المركز الرابع في مجال الكيمياء في معرض تايوان

سالم المطيري(صدى):

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات معرض تايوان الدولي للعلوم ٢٠١٨ TISF المقام في مدينة تايبية عاصمة دولة تايوان و بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي دول الوفود المشاركة.

وشاركت وزارة التعليم من خلال طلاب وطالبات الوطن من الموهوبين والموهوبات في المعرض حيث مثل المملكة أربعة مشاريع.

وحقق مشروع الطالب عبدالعزيز بن يحي الشهراني من ثانوية ابها الاولى من إدارة تعليم عسير، المركز الرابع؛ وذلك عن مشروعه بعنوان ” أكسيد الجرافين المستدام لدعم محفزات الروثينيوم لتحسين فعالية عملية نزع الكبريت المهدرج للثايوفين ” .

وقدم الدكتور عبدالله العفيص مدير عام الموهوبين ورئيس الوفد شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وكافة قيادات الوزارة على دعمهم لجميع الطلاب في المشاركات والمنافسات الدولية.