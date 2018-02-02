استشاري جلدية يحذر من مخاطر الماء الساخن

حمود العنزي(صدى):

حذر استشاري الجلدية وجراحة الجلد والليزر بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور عمرو عبدالجبار المرضى، من الماء الساخن لمن يعانون الجفاف.

وقال ” عبد الجبار ” ، إنه على الذين يعانون من مشاكل الجفاف الابتعاد عن زيادة وقت الاستحمام، وألا يكون بالماء الساخن تفاديًا للهيجان.

وأوضح أن جفاف الجليد، يصيب جميع الأعمار، مشيرًا إلى أن الاصحاء أيضًا من الممكن أن يصابوا بالجفاف.

ونصح استشاري الجلدية الجميع باستخدام المرطبات وجعلها ضمن الروتين اليومي للوقاية على المدى الطويل، وتجنب استخدام الصابون القوي مع اتباع خطوات الاستحمام السليم، مشددًا على اختيار المرطبات المناسبة للجلد.