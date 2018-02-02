بعد رواج تجارته عبر مواقع التواصل.. استخدام ” القمل ” لإطالة الشعر

متابعات(صدى):

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تجارة غريبة من نوعها، تختص ببيع ” القمل ” ، وذلك باعتباره علاجاً للفتيات اللاتي يرغبن في إطالة شعورهن وجعلها أكثر نعومة.

و أقبلت بعض الفتيات بالفعل على شراءه، رغبةً منهن في تكثيف و نعومة شعورهن، حيث انتشرت حسابات لفتيات يتاجرن بهذا النوع من الحشرات، بل يقومون بتسعيرها بمبالغ مختلفة، وذلك حسب ماركة ” القملة ” وحجمها.

حيث تقوم هؤلاء الفتيات ببيع الوهم للزبائن، فيخبرونهن بأن ” القمل ” له ماركات متعددة، وذلك على الرغم من أن ” القمل ” قد عُرف منذ قديم الزمان بأنه مضر ويسبب ” الحكة ” بالرأس، بالإضافة إلى ذكره في آيات القرآن الكريم كنوعاً من ” العقاب ” .

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سمير زمو، أستاذ الأمراض الجلدية، أن كل ما تم تداوله حول دور ” القمل ” في تكثيف الشعر وإطالته هو وهم وكذب – على حد وصفه، بل كشف تسببه في جروح بفروة الرأس، بالإضافة إلى الحكة الشديدة.